今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第115回（2026年3月13日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

ヘブンvs錦織

「何をうろたえているんですか？」

ヘブン（トミー・バストウ）を錦織（吉沢亮）が追い詰めていく。

「何も感じなくなってしまったからじゃないですか？ かつてあれほど心を動かされたこの景色に。違いますか？」

「ヘブンさん」と問いかけられて「私、ヘブンない！」と言い返すヘブン。

自分は雨清水八雲になり、日本人になったと。

「ラストサムライ（小日向文世）に付けてもらった名前です」と言い張るヘブンに錦織は冷めた表情を変えない。



「本当にいいんですか？ 日本人になるということは、もう、この国でしか書くことができないということですよ」

そう言われてヘブンは黙る。その向こうにトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）がいる。

主題歌がはじまる。

これまで「笑ったり転んだり」がドラマのムードを支配していた。しょんぼりする話のときはしょんぼりに寄り添い、ちょっと楽しい話のときは「日に日に世界が悪くなる」「野垂れ死ぬかもしれない」「黄昏（たそがれ）の街西向きの部屋」などの歌詞は逆説的に呑気（のんき）に聞こえることもある。ところが、第115回に限っては、この主題歌がハマらないように筆者は感じた。はじめてそう感じた。

それは錦織の醸す空気によるものだ。あまりに重く深く、それに合う曲が見つからないような気がしたのだ。朝ドラ主題歌で一躍ブレイクした夫婦デュオ、ハンバート ハンバートの曲はあくまでトキとヘブンのイメージで、病に冒され隣を歩いてくれる人のいない孤独な（ほんとは妻がいるはず）錦織にはそぐわない。でもしょうがない。『ばけばけ』は錦織が主人公ではないから。

「諦めないで落ち込まないで〜」という応援は錦織にはかけられそうにない。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）