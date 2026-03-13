『異世界転生騒動記』テレビアニメ化 貴族×武将×オタクの成り上がりストーリー 主人公・バルド役は小林裕介
ライトノベル『異世界転生騒動記』（原作：高見梁川氏、原作イラスト：りりんら氏、漫画：ほのじ氏、アルファポリス刊）がテレビアニメ化されることが発表された。あわせて、貴族×武将×オタク、3つの魂が入り込んだ主人公・バルドを描いたティザービジュアルが公開。バルド役は小林裕介が演じる。
【画像】大盤振る舞いのプレゼントキャンペーンも！公開された原作者直筆お祝いイラスト
本作は、シリーズ累計135万部突破の三位一体の成り上がりストーリー。マウリシア王国の貴族コルネリアス伯爵家の嫡子、バルドの体の中には上杉家に仕えた戦国武将・岡左内とケモミミを愛するオタク高校生・岡雅晴の魂が入り込んでいた。守銭奴武将の左内の魂はバルドの商才と武芸を磨き、現代人である雅晴の知識は数々の発明と莫大な利益をもたらしていく。3つの魂がひとつになって、領地経営や戦闘で頭角を現していくバルド。やがて彼は国の命運すら左右する存在に。貴族×武将×オタク――三位一体で異世界を成り上がっていく。
テレビアニメ化を記念して、描き下ろしお祝いイラスト色紙のプレゼントキャンペーンが実施される。本作のアニメ公式Xアカウントをフォロー、対象投稿をリポストすると抽選で5人（各1人）にプレゼントされる。
■原作・高見梁川氏コメント
読者の皆様の応援やりりんら先生、ほのじ先生、制作会社様等たくさんの方々のご協力をいただき、このたび『異世界転生騒動記』アニメ化の運びとなりました。心より感謝御礼を申し上げます。私事ながら、30年来の好きな役者様の参加をいただき、心から胸を高鳴らせております。作者も皆さまと同じ、一視聴者としてアニメを楽しませていただく思いです。なにとぞよろしくお願いいたします。
■原作イラスト・りりんら氏コメント
「異世界転生騒動記」アニメ化、おめでとうございます！とてもうれしく、そして驚いています。夢のようです。バルドくん達の活躍と物語を、アニメーションという形で見られるのが今から楽しみです！
■漫画・ほのじ氏コメント
どうも、ほのじです。『異世界転生騒動記』アニメ化おめでとうございます！まさかアニメ化するとは…。漫画ではできないアニメならではの表現や演出があったりするのかなぁと気になったり、今から楽しみですね。
■バルド役・小林裕介コメント
バルド役を担当いたします！3つの人格をもつという、魅力的ながら難しいキャラクターです！3人分の知恵を駆使して内政を担い、戦いを生き抜き、仲間たちと成り上がっていく物語を楽しみにしていてください！
