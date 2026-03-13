生田斗真、未公開ダンスカットを贅沢に盛り込んだ「スーパーロマンス」ダンスパフォーマンスビデオ公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

生田斗真のデビュー曲「スーパーロマンス」MVから、ダンスシーン、未公開シーンで構成されたパフォーマンス動画が3月14日22時に公開されることが決定した。

■MVでは観ることができなかった細かなステップや、歌詞とリンクした振り付けに注目

2026年、芸能生活30周年を迎える俳優・生田斗真が本格的な音楽活動をスタート。岡村靖幸を作詞・作曲・プロデュースに迎えたデビュー曲「スーパーロマンス」は、自身が上白石萌歌とW主演を務める日本テレビ系新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』の主題歌としても大きな反響を呼んでいる。

そんな「スーパーロマンス」のダンスパフォーマンス映像が、ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』最終回放送直後となる3月14日22時に、生田斗真のYouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定。

2月21日に解禁され大きな反響を呼んでいる「スーパーロマンス」MVのダンスシーンを中心に再構成。MV本編には入っていない「未公開のダンスカット」も贅沢に盛り込まれている。

MVでは観ることができなかった細かなステップや、歌詞とリンクした振り付けに注目だ。

■関連リンク

ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/pankoi

生田斗真 OFFICIAL SITE

https://toma-ikuta.com/