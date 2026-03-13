スカパラ、B’z稲葉浩志と「Action」を一発撮り！「真っ直ぐな稲葉さんに、また改めて胸を打たれています」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

東京スカパラダイスオーケストラが、ゲストアーティストにB’z稲葉浩志を迎え『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。

■「私はいままでやったことないところでミスを犯しております」（稲葉浩志）

今回、披露される楽曲「Action」は、“戦うように一緒に音楽を作っていく”というコンセプトのもと、楽曲制作から共同で作り上げていくスカパラの音楽プロジェクト「VS.シリーズ」の1曲。

東京スカパラダイスオーケストラのパワフルなスカサウンドと、稲葉浩志の圧倒的な歌唱力と表現力が融合。

“人生を気楽に、だけど戦うように楽しんでほしい”という想いが込められた同曲を『THE FIRST TAKE』だけの情熱ほとばしるスペシャルパフォーマンスで一発撮り。

東京スカパラダイスオーケストラとB’z稲葉浩志が登場する『THE FIRST TAKE』第646回は、3月13日22時よりプレミア公開。

■リリース情報

2026.03. 18 ON SALE

東京スカパラダイスオーケストラ

ALBUM『［SKA］SHOWDOWN』

