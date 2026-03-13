スカパラ、B’z稲葉浩志と「Action」を一発撮り！「真っ直ぐな稲葉さんに、また改めて胸を打たれています」
東京スカパラダイスオーケストラが、ゲストアーティストにB’z稲葉浩志を迎え『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。
■「私はいままでやったことないところでミスを犯しております」（稲葉浩志）
今回、披露される楽曲「Action」は、“戦うように一緒に音楽を作っていく”というコンセプトのもと、楽曲制作から共同で作り上げていくスカパラの音楽プロジェクト「VS.シリーズ」の1曲。
東京スカパラダイスオーケストラのパワフルなスカサウンドと、稲葉浩志の圧倒的な歌唱力と表現力が融合。
“人生を気楽に、だけど戦うように楽しんでほしい”という想いが込められた同曲を『THE FIRST TAKE』だけの情熱ほとばしるスペシャルパフォーマンスで一発撮り。
東京スカパラダイスオーケストラとB’z稲葉浩志が登場する『THE FIRST TAKE』第646回は、3月13日22時よりプレミア公開。
■東京スカパラダイスオーケストラ・谷中敦 コメント
■稲葉浩志 コメント
■リリース情報
2026.03. 18 ON SALE
東京スカパラダイスオーケストラ
ALBUM『［SKA］SHOWDOWN』
