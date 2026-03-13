【ライブレポート】凛として時雨 自主企画イベント『トキニ雨#17』が開幕！初日はキタニタツヤと競演

3月8日、凛として時雨の自主企画イベント『トキニ雨#17』の東京公演がZepp Haneda（TOKYO）で開催された。

■『トキニ雨』は2003年から不定期に行われている対バンイベント

『トキニ雨』は2003年から不定期に行われている対バンイベントで、約2年半ぶりとなる「#17」は全国各地で5公演を開催。初日となったこの日はゲストにキタニタツヤが迎えられ、それぞれのライブから世代を超えたリスペクトが感じられる、意義のある一夜になった。

■キタニタツヤ

「僕の世代は中学・高校時代、凛として時雨は避けて通れない道だったので、僕も例に漏れずそこを通ってきていて。ドラムを叩いてる彼（佐藤丞）は時雨の影響でドラムを叩き始めたんです」

MCでそんな話をしたキタニタツヤのライブは、まさに時雨の世代のオルタナティブなロックを受け継ぎ、インターネット発の現代の音楽シーンと接続するキタニの特異な立ち位置を示すもの。「ずうっといっしょ！」でのギターの秋好佑紀（yeti let you notice）のアルペジオにしろ、佐藤の手数の多いプレイにしろ、ルーツにあるポストロックを感じさせ、「聖者の行進」で広がった手拍子からは、時雨のファンも含めてこの場のオーディエンスの心をガッチリ掴んでいることが伝わってくる。

SNSで話題になった、若かりし頃のキタニが友人と一緒に「Telecastic fake show」を弾くTKのマネで盛り上がる動画に触れ、「本物と対バンできて非常にうれしいです」という言葉に笑いと拍手が起きるひと幕も。

ライブ後半では、音源でBABYMETALをフィーチャーしている最新曲「かすかなはな」を披露し、「今日は凛として時雨の皆さんと、凛として時雨が好きな皆さんの前で、こうして自分たちのライブを観てもらえて、すごく光栄です」と改めて感謝を伝えて、代表曲の「青のすみか」でさらなる熱狂を生み出し、「次回予告」でライブを終えた。

■凛として時雨

キタニのライブがサポートを含めて5人編成だったのに対し、凛として時雨は3ピースでもまったく引けを取らないどころか、むしろそれを上回るくらいの音量で、カオティックでありながらも没入感の強いライブを展開。

普段はワンマンで自分たちの世界観を突き詰めている時雨だが、対バンから刺激を受けることによって、またあらたな衝動を獲得しているように感じる。最新曲の「Loo% Who%」や「abnormalize」といったライブの定番曲に加え、リリース当時のツアー以来、10年以上ぶりの披露となるレア曲も演奏されるなど、セットリストも特別感がある。

MCではピエール中野が「ギターリフを合唱するバンド」として例の動画に触れ、「今日は絶好の機会じゃないかと。キタニタツヤくんもいて、凛として時雨もいて、この先『Telecastic fake show』をやるかもしれない。合唱チャンスじゃない？」と煽ったこともあって、実際に披露された「Telecastic fake show」はいつにも増して熱狂的な盛り上がりを見せた。

345からの「ひさしぶりの『トキニ雨』で、初日にキタニタツヤさんと一緒にできて、本当にうれしく思ってます。観に来てくださった皆さんも本当にありがとうございます」という言葉に大きな拍手が送られると、ラストはTKがいつも以上の長さでノイズギターをかき鳴らし、貴重な一夜を締め括った。

『トキニ雨 #17』は残り4公演。3月15日に福岡で9mm Parabellum Bullet、3月21日に愛知で-真天地開闢集団-ジグザグ、3月22日に大阪で[Alexandros]、ファイナルは3月26日に東京でクリープハイプと、豪華な面々との共演が控えている。対バンツアーだからこそ感じることのできる一夜限りのケミストリーを、ぜひ会場で体験してほしい。

TEXT BY 金子厚武

PHOTO BY 石川浩章

■ライブ情報

『トキニ雨#17』

03/15（日）福岡・Zepp Fukuoka

GUEST：9mm Parabellum Bullet

03/21（土) 愛知・Zepp Nagoya

GUEST：-真天地開闢集団-ジグザグ

03/22（日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

GUEST：[Alexandros]

03/26（木）東京・Zepp Haneda(TOKYO)

GUEST：クリープハイプ

