さらば青春の光、個人事務所設立も資金難に直面→融資を勝ち取った”あり得ない方法”にスタジオ驚がくへ
お笑いコンビ・さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）が14日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】明石家メンバーと爆笑トークを繰り広げるさらば青春の光
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
レギュラー番組を多数抱え、YouTube登録者数160万人を超える売れっ子コンビ・さらば青春の光の芸能履歴書ボードをもとに、これまでの活動を振り返る。森田は25歳、東ブクロは21歳の時に松竹芸能の養成所に入所。コンビ結成のきっかけは、当時別のコンビを組んでいた先輩の森田に対して、東ブクロが送った長文メールだったそう。
森田は「『僕があなたと組めば、あなたの能力を何倍も引き出せます』と書いてあった」というメールの内容を思い起こし、「コンビ結成を断られたら芸人を辞めようと思っています」という結びの言葉がコンビを組む決定打になったと振り返る。一方の東ブクロは、猛アピールしながらも森田に断られた時の保険として、大学生の時にコンビを組んでいたカズレーザーに再結成を持ち掛けていたと告白。さんまは「そういうのが私生活に出てる」と東ブクロにツッコミを入れる。
また、コンビで松竹芸能を退所した後、2人は個人事務所「ザ・森東」を設立。すぐさま資金不足の危機に直面するも、金融機関から普通ではあり得ない方法で評価を得て、融資を勝ち取ったという。明石家メンバーも驚くその経緯とは。
続いて、観覧者からの質問では、競馬で大損をしたという男性が森田に「最高年収を教えてください」と単刀直入に切り込み、スタジオは拍手の嵐に。森田は観覧者を前に手を振りながら、「こんな人たちの前で言えるわけない！」と吠えまくる。
一方、東ブクロには、自身のスキャンダルを踏まえた「浮気にまつわる質問」が飛び出す。同棲中の彼氏と結婚を考えているという女性から、「若い時に遊んでいない男は浮気する？」と問いかけられ、さんまは思わず「その通り！」と即答。東ブクロは「何を聞いてくれてんねん」と苦笑しながらも、「浮気をする男の見極め方法」を伝授する。
【番組カット】明石家メンバーと爆笑トークを繰り広げるさらば青春の光
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
森田は「『僕があなたと組めば、あなたの能力を何倍も引き出せます』と書いてあった」というメールの内容を思い起こし、「コンビ結成を断られたら芸人を辞めようと思っています」という結びの言葉がコンビを組む決定打になったと振り返る。一方の東ブクロは、猛アピールしながらも森田に断られた時の保険として、大学生の時にコンビを組んでいたカズレーザーに再結成を持ち掛けていたと告白。さんまは「そういうのが私生活に出てる」と東ブクロにツッコミを入れる。
また、コンビで松竹芸能を退所した後、2人は個人事務所「ザ・森東」を設立。すぐさま資金不足の危機に直面するも、金融機関から普通ではあり得ない方法で評価を得て、融資を勝ち取ったという。明石家メンバーも驚くその経緯とは。
続いて、観覧者からの質問では、競馬で大損をしたという男性が森田に「最高年収を教えてください」と単刀直入に切り込み、スタジオは拍手の嵐に。森田は観覧者を前に手を振りながら、「こんな人たちの前で言えるわけない！」と吠えまくる。
一方、東ブクロには、自身のスキャンダルを踏まえた「浮気にまつわる質問」が飛び出す。同棲中の彼氏と結婚を考えているという女性から、「若い時に遊んでいない男は浮気する？」と問いかけられ、さんまは思わず「その通り！」と即答。東ブクロは「何を聞いてくれてんねん」と苦笑しながらも、「浮気をする男の見極め方法」を伝授する。