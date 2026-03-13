Ado、未パッケージ化ライブ含む最新公演をU-NEXTにて3週連続独占ライブ配信
Adoの最新ライブ映像が、4月19日より3週連続でU-NEXTにて独占ライブ配信されることが決定した。
■Xにてウォッチパーティーも開催決定！
第1週の4月19日には、2024年に開催されたAdo初の全国アリーナツアー『Ado JAPAN TOUR 2024「モナ・リザの横顔」』、第2週の4月26日には、2025年に総計50万人を動員した日本人史上最大級のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana”』のオーランド公演、最終週となる5月3日には、2025年11月に開催され、パッケージ化されていない貴重なドームツアー『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』の東京ドーム公演の模様を配信。
ライブ配信終了後はそれぞれ約1週間の見逃し配信を予定。なお、本ライブ配信は月額会員であれば追加料金なく視聴可能だ。会場中を魅了するAdoの圧倒的パフォーマンスが、U-NEXTならではの高音質・高画質な映像で堪能できる。
また、5月3日には、ライブ映像初解禁となる『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』のライブ配信を記念し、X（旧Twitter）にてウォッチパーティーを実施。ハッシュタグ「#Ado同時視聴」を付け、ライブの感想や楽曲への想いを投稿しながらライブ配信を楽しもう。
さらに、U-NEXTでは『Ado 全国ツアー2023「マーズ」』や『Ado 2ndライブ「カムパネルラ」』、『Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」』のライブ映像やMVを見放題配信中。
■配信情報
U-NEXT『Ado JAPAN TOUR 2024「モナ・リザの横顔」』
ライブ配信：04/19（日）19:00～ライブ終了まで
見逃し配信：配信準備完了次第～04/26（日）23:59まで
配信公演：2024年10月12日 神奈川・Kアリーナ横浜公演
U-NEXT『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana”』
ライブ配信：04/26（日）19:00 ～ライブ終了まで
見逃し配信：配信準備完了次第～05/03（日・祝）23:59まで
配信公演：2025年7月26日 アメリカ・フロリダ州オーランド Kia Center公演
U-NEXT『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』
ライブ配信：05/03（日・祝）19:00 ～ライブ終了まで
見逃し配信：配信準備完了次第～05/10（日）23:59まで
配信公演：2025年11月11日～12日 東京ドーム公演
■関連リンク
『Ado JAPAN TOUR 2024「モナ・リザの横顔」』視聴ページ
https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013551
『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana”』視聴ページ
https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013552
『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』視聴ページ
https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013553
Ado U-NEXT配信中コンテンツ一覧
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011515
Ado OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/ado/