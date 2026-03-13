卓球の「WTTチャンピオンズ重慶2026」は13日、女子シングルス2回戦が行われ、世界ランキング13位の大藤沙月（ミキハウス）は同18位の鄭怡静（台湾）と対戦。ゲームカウント3ー1で勝利し、準々決勝進出を決めた。

今大会で好調を維持する21歳が、台湾のエースと繰り広げたラリーの攻防をWTT公式Xが取り上げており、注目を集めている。

■張本美とともに8強入り

大藤は1回戦で世界ランキング2位の王曼碰（中国）に3－0で勝利。2019年の伊藤美誠（スターツ）以来となる白星を挙げ、日本女子の天敵をついに乗り越えた。

2回戦でも好調を維持した大藤は、台湾のエース鄭怡静と激しい打ち合いを展開。34歳ベテランの粘りに遭いながらも3－1で勝利し、女子では張本美和（木下グループ）とともにベスト8に勝ち進んだ。

WTT公式Xは、大藤が第3ゲームの13－13の場面で後陣に下がりながらフォアドライブでつないだ1点や、第4ゲームのマッチポイントでサービス後の3球目攻撃を仕留めた場面を紹介。「サツキ・オオドウの実に素晴らしい一撃だ」と、その躍動ぶりを称えた。

大藤は14日の準々決勝で、陳熠（中国）とベルナデッテ・スッチ（ルーマニア）の勝者と対戦する。世界2位からの金星に続き、台湾のレジェンドも退けた大藤の躍進に注目が集まる。

