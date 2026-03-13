「日経225ミニ」手口情報（13日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限1万7枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月13日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10007( 10007)
バークレイズ証券 4848( 4848)
SBI証券 10629( 4003)
楽天証券 7029( 2583)
ソシエテジェネラル証券 2316( 2316)
三菱UFJeスマート 1295( 1033)
松井証券 712( 712)
マネックス証券 441( 441)
フィリップ証券 384( 384)
日産証券 244( 244)
JPモルガン証券 237( 237)
インタラクティブ証券 111( 111)
ドイツ証券 60( 60)
ゴールドマン証券 9( 9)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 231( 231)
ソシエテジェネラル証券 207( 207)
日産証券 102( 102)
SBI証券 256( 100)
松井証券 79( 79)
マネックス証券 65( 65)
フィリップ証券 51( 51)
三菱UFJeスマート 52( 42)
ドイツ証券 34( 34)
楽天証券 58( 30)
JPモルガン証券 14( 14)
インタラクティブ証券 5( 5)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 183115( 183115)
ソシエテジェネラル証券 103258( 103258)
バークレイズ証券 57664( 57664)
SBI証券 107186( 38820)
楽天証券 67145( 34555)
松井証券 28767( 28767)
ビーオブエー証券 11205( 11205)
三菱UFJeスマート 12864( 8222)
日産証券 7793( 7793)
マネックス証券 7547( 7547)
サスケハナ・ホンコン 7153( 7153)
JPモルガン証券 6392( 6392)
みずほ証券 3027( 3027)
ゴールドマン証券 2346( 2326)
フィリップ証券 1759( 1759)
モルガンMUFG証券 1623( 1623)
インタラクティブ証券 1349( 1349)
UBS証券 759( 759)
大和証券 470( 470)
ドイツ証券 410( 410)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース