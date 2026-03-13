「日経225ミニ」手口情報（13日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限8241枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月13日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8241枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8241( 8241)
ソシエテジェネラル証券 5802( 5802)
バークレイズ証券 4437( 4437)
SBI証券 6557( 2475)
楽天証券 3907( 1287)
インタラクティブ証券 637( 637)
松井証券 532( 532)
フィリップ証券 503( 503)
三菱UFJeスマート 1075( 483)
マネックス証券 468( 468)
日産証券 152( 152)
ドイツ証券 100( 100)
ゴールドマン証券 40( 40)
JPモルガン証券 36( 36)
豊証券 15( 15)
立花証券 14( 14)
UBS証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
広田証券 1( 1)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 142( 142)
ソシエテジェネラル証券 128( 128)
SBI証券 141( 87)
フィリップ証券 71( 71)
楽天証券 84( 48)
マネックス証券 36( 36)
日産証券 32( 32)
松井証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 21( 7)
JPモルガン証券 7( 7)
ドイツ証券 5( 5)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 170270( 170270)
ソシエテジェネラル証券 115173( 115173)
バークレイズ証券 61461( 61461)
SBI証券 79742( 29718)
楽天証券 48566( 23848)
松井証券 21232( 21232)
JPモルガン証券 12227( 12227)
日産証券 11663( 11663)
サスケハナ・ホンコン 9057( 9057)
ビーオブエー証券 8825( 8825)
みずほ証券 7189( 7160)
三菱UFJeスマート 11052( 6686)
ゴールドマン証券 6813( 6455)
モルガンMUFG証券 5607( 5607)
BNPパリバ証券 5194( 5194)
マネックス証券 5005( 5005)
野村証券 4679( 4657)
SMBC日興証券 2919( 2890)
広田証券 2587( 2587)
フィリップ証券 1776( 1776)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース