　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月13日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8241枚だった。


◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　8241(　　8241)
ソシエテジェネラル証券　　　　5802(　　5802)
バークレイズ証券　　　　　　　4437(　　4437)
SBI証券　　　　　　　 　　　　6557(　　2475)
楽天証券　　　　　　　　　　　3907(　　1287)
インタラクティブ証券　　　　　 637(　　 637)
松井証券　　　　　　　　　　　 532(　　 532)
フィリップ証券　　　　　　　　 503(　　 503)
三菱UFJeスマート　　　　　　　1075(　　 483)
マネックス証券　　　　　　　　 468(　　 468)
日産証券　　　　　　　　　　　 152(　　 152)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 100(　　 100)
ゴールドマン証券　　　　　　　　40(　　　40)
JPモルガン証券　　　　　　　　　36(　　　36)
豊証券　　　　　　　　　　　　　15(　　　15)
立花証券　　　　　　　　　　　　14(　　　14)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　　 6)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 5(　　　 5)
広田証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)


◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 142(　　 142)
ソシエテジェネラル証券　　　　 128(　　 128)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 141(　　　87)
フィリップ証券　　　　　　　　　71(　　　71)
楽天証券　　　　　　　　　　　　84(　　　48)
マネックス証券　　　　　　　　　36(　　　36)
日産証券　　　　　　　　　　　　32(　　　32)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　21(　　　 7)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 7(　　　 7)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 5(　　　 5)


◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　170270(　170270)
ソシエテジェネラル証券　　　115173(　115173)
バークレイズ証券　　　　　　 61461(　 61461)
SBI証券　　　　　　　 　　　 79742(　 29718)
楽天証券　　　　　　　　　　 48566(　 23848)
松井証券　　　　　　　　　　 21232(　 21232)
JPモルガン証券　　　　　　　 12227(　 12227)
日産証券　　　　　　　　　　 11663(　 11663)
サスケハナ・ホンコン　　　　　9057(　　9057)
ビーオブエー証券　　　　　　　8825(　　8825)
みずほ証券　　　　　　　　　　7189(　　7160)
三菱UFJeスマート　　　　　　 11052(　　6686)
ゴールドマン証券　　　　　　　6813(　　6455)
モルガンMUFG証券　　　　　　　5607(　　5607)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　5194(　　5194)
マネックス証券　　　　　　　　5005(　　5005)
野村証券　　　　　　　　　　　4679(　　4657)
SMBC日興証券　　　　　　　　　2919(　　2890)
広田証券　　　　　　　　　　　2587(　　2587)
フィリップ証券　　　　　　　　1776(　　1776)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース