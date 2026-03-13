フワちゃん、活動再開後初の生番組 『5時に夢中！』ゲスト出演が決定
プロレスラーのフワちゃんが、20日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）にゲスト出演することが決定した。活動再開後、初の生放送番組への出演を果たす。
【予告動画】再開後初めてテレビカメラの前で思いを語るフワちゃん
約1年3ヶ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。今回は、活動再開後初となる生放送番組への出演で、再出発を決意した背景から、プロレスの道を選んだ理由、そしてリングに立つ現在の率直な思いまで、何が飛び出すかは本番次第、アシスタントのミッツ・マングローブ、コメンテーターの中尾ミエら個性豊かな出演者を前に、台本に収まらない“ガチンコ”トークが繰り広げられる。
予測不能な1時間に、注目が集まる。『5時に夢中！』は、4月で22年目に突入。3面記事から政治まで、格好つけないコメンテーターが聖域なく語る“放送室風テレビ”。他では聞けない本音トークが魅力となっている。
