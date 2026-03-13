「TOPIX先物」手口情報（13日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1万1953枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月13日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万1953枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 11953( 11953)
ABNクリアリン証券 10295( 10127)
バークレイズ証券 6727( 6727)
JPモルガン証券 3158( 3158)
ビーオブエー証券 3131( 3131)
モルガンMUFG証券 2156( 2113)
ゴールドマン証券 3227( 2033)
サスケハナ・ホンコン 1072( 1072)
BNPパリバ証券 969( 969)
日産証券 424( 424)
HSBC証券 294( 294)
インタラクティブ証券 271( 271)
シティグループ証券 273( 265)
UBS証券 259( 242)
SBI証券 145( 133)
三菱UFJeスマート 51( 51)
ドイツ証券 48( 48)
野村証券 137( 37)
みずほ証券 26( 26)
広田証券 24( 24)
SMBC日興証券 26( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース