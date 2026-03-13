「TOPIX先物」手口情報（13日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限2万2350枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月13日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万2350枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 22350( 21825)
ABNクリアリン証券 17288( 16217)
バークレイズ証券 13192( 13001)
JPモルガン証券 9287( 4972)
ゴールドマン証券 8230( 4883)
モルガンMUFG証券 4201( 3629)
ビーオブエー証券 3078( 2553)
野村証券 2227( 2065)
BNPパリバ証券 2048( 1998)
サスケハナ・ホンコン 1550( 1550)
日産証券 863( 863)
ドイツ証券 802( 802)
UBS証券 808( 758)
みずほ証券 609( 601)
シティグループ証券 1042( 544)
大和証券 683( 416)
SBI証券 515( 381)
SMBC日興証券 2215( 378)
広田証券 371( 371)
HSBC証券 346( 346)
三菱UFJeスマート 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース