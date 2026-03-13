「日経225先物」手口情報（13日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万308枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月13日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万308枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10308( 10205)
ソシエテジェネラル証券 5833( 5833)
バークレイズ証券 5725( 5650)
ビーオブエー証券 1297( 1297)
ゴールドマン証券 1336( 1290)
JPモルガン証券 1969( 1223)
モルガンMUFG証券 1217( 1167)
SBI証券 2395( 1101)
日産証券 1037( 1037)
サスケハナ・ホンコン 936( 936)
松井証券 895( 895)
楽天証券 1421( 707)
UBS証券 445( 440)
フィリップ証券 284( 284)
HSBC証券 278( 278)
三菱UFJeスマート 254( 208)
インタラクティブ証券 166( 166)
ドイツ証券 155( 155)
BNPパリバ証券 301( 128)
シティグループ証券 172( 116)
三菱UFJ証券 46( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 9( 9)
楽天証券 9( 5)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース