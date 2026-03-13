「日経225先物」手口情報（13日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万3956枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月13日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3956枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13956( 12345)
ソシエテジェネラル証券 11078( 10463)
バークレイズ証券 8350( 7592)
JPモルガン証券 2977( 2445)
日産証券 2511( 1917)
野村証券 3648( 1706)
サスケハナ・ホンコン 1672( 1672)
モルガンMUFG証券 2080( 1334)
SBI証券 2331( 1248)
みずほ証券 1230( 1106)
ゴールドマン証券 2889( 980)
楽天証券 1434( 894)
松井証券 875( 875)
BNPパリバ証券 1469( 601)
ビーオブエー証券 831( 497)
三菱UFJeスマート 533( 487)
三菱UFJ証券 1279( 439)
UBS証券 1051( 421)
ドイツ証券 402( 402)
大和証券 408( 332)
シティグループ証券 224( 0)
SMBC日興証券 120( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 11( 7)
松井証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
証券ジャパン 2( 2)
日産証券 1( 1)
JPモルガン証券 348( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース