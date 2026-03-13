『彼女、お借りします』第5期のPV解禁 誤魔化してきた千鶴と和也の関係ついに暴かれる！？【声優コメント全文】

『彼女、お借りします』第5期のPV解禁 誤魔化してきた千鶴と和也の関係ついに暴かれる！？【声優コメント全文】