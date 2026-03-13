『彼女、お借りします』第5期のPV解禁 誤魔化してきた千鶴と和也の関係ついに暴かれる！？【声優コメント全文】
テレビアニメ『彼女、お借りします』（かのかり）第5期（ハワイアンズ編の2クール目）が、4月10日深夜2時23分よりMBS・TBS・CBC“アニメイズム”枠ほかにて放送されることが決定した。あわせて、第2弾キービジュアル、メインPVも解禁された。
【画像】修羅場！千鶴と麻美が殴り合い！？ 『かのかり』5期の場面カット
今回のビジュアルはプールサイドを舞台に、水着の千鶴が描かれている。千鶴は覚悟を決めたような表情をしており、その両手は本ビジュアルの視線の主のほうへ…第5期を象徴するキービジュアルに仕上がっている。
PVは、千鶴と和也のくちびるが近づく印象的なシーンから始まる。場面が切り替わり、麻美が落としたスマートフォンを拾い上げる和。その画面に表示されていたのは、千鶴のレンタル彼女としてのプロフィールだった。これまで誤魔化してきた千鶴と和也の関係がついに暴かれる！？第5期で和也に訪れる最大の試練が垣間見え、シーンや聴こえてくるセリフに思わず釘付けになってしまうPVになっている。
また、PVでは、雨宮天が作詞作曲も手がけたオープニングテーマ「ノンシナリオ・エチュード」も音源初公開となった。
同作は、2017年7月より『週刊少年マガジン』（講談社）にて連載中で、都内在住のダメダメ大学生の主人公・木ノ下和也が、「レンタル彼女」（レンカノ）の超絶美女・水原千鶴に恋をしてしまう物語。彼女は同じ大学に通う地味な子で、ほかの人に正体がバレるわけにはいかない千鶴と恋心を抑えられない和也が、時に怒られ、助け合いながら、家族や友達、元カノも巻き込んでいく“レンタル”ラブコメディー。
累計発行部数は1500万部を突破しており、アニメ第1期が2020年、第2期が2022年、第3期が2023年、第4期が2025年に放送され、2022年には実写ドラマ化された。第5期が2026年4月に放送される。
■木ノ下和也役・堀江瞬
かのかり5期！今回も和也がかなり暴れて、巻き込まれて、空回って、喜んで、泣いて、悔しがって、頑張っています！たまに間違っているけれど、常に全力で馬鹿だけど実直な和也を、またまたまたまた見守ってあげてください！
■水原千鶴役・雨宮天
5期です！！！かのかりが続いてとても嬉しいですが、千鶴的にはピンチな展開！麻美さんから「レンタルさせて」とお金を渡されて終わった4 期でしたが、5期では更にドキドキの続きが描かれていきます！麻美さんの過去も描かれますので、5 期もぜひお楽しみに…！
■七海麻美役・悠木碧
かのかり5期、麻美を演じる中で最も演じたかったエピソードがやってきます。積み木は崩す時が楽しい、ドミノは倒す時が気持ちいい、麻美は殊更丁寧に巧妙に積んできましたからね。フィニッシュにはきっと、なににも変え難い快感が待っていることでしょう。人は他者の優秀な面を見た時より、情けない面を見た時の方が、愛してしまうものなんですよね。ラブコメシーンは勿論、人間ドラマとしての見どころも満載の5 期をその目で見届けて頂ければ幸いです。
■更科瑠夏役・東山奈央
ついに、このときが来てしまいましたね……。今まで和也が重ねてきた嘘の負債が怒涛のように押し寄せます！そのとき、和也は？千鶴は！？瑠夏は……！？？全員がそれぞれの選択を迫られる第5 期。ただでは東京に帰れない。運命のハワイアンズ編の完結です！！！……もう瑠夏と付き合おう、和也くん？
■桜沢墨役・高橋李依
5期に、墨ちゃんの出番はあるのか……！私のコメントがここにあるということは、出てきてくれる予感がしますね……！♪そんな墨ちゃんチャンスも探しつつ、ついにハワイアンズ編が完結します。一緒に手に汗握って、見届けましょう！
■八重森みに役・芹澤優
5期です！！待ちくたびれました！！！ハワイアンズ編を完結させて、帰ってきてくれなければ、みにの出番はありません！！まみさん(ラスボス)とどんな結末を迎えるのか！？どうなったとしても！！とりあえず可愛いみにちゃんがお隣の部屋で待ってるので、早く帰って来てくださいね！ししょー！！！
（C）宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2026
（C）宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2026
