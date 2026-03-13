Travis Japan、新曲「陰ニモ日向ニモ」特典ティザー公開 メンバーによる“撮影Vlog”も収録
7人組グループ・Travis Japanが、4月15日に発売する「陰ニモ日向ニモ」（読み：かげにもひなたにも）の初回T盤に封入される特典ディスクのティザー映像を公開した。
【動画】メンバーが撮影した“Vlog”も！特典ティザー映像
初回T盤の約32分の特典ディスクには、表題曲のミュージックビデオとメイキングに加え、メンバー自らが撮影した貴重な「撮影Vlog」が収められる。
CDのカップリングには、ジュニア時代に人気を博しファンにはお馴染みの楽曲「Dance With Me 〜Lesson 1〜」の続編となる「Dance With Me 〜Lesson 2〜」をカップリングとして収録。また、ステッカーやトレカセットも付随する豪華仕様となっている。
【動画】メンバーが撮影した“Vlog”も！特典ティザー映像
初回T盤の約32分の特典ディスクには、表題曲のミュージックビデオとメイキングに加え、メンバー自らが撮影した貴重な「撮影Vlog」が収められる。
CDのカップリングには、ジュニア時代に人気を博しファンにはお馴染みの楽曲「Dance With Me 〜Lesson 1〜」の続編となる「Dance With Me 〜Lesson 2〜」をカップリングとして収録。また、ステッカーやトレカセットも付随する豪華仕様となっている。