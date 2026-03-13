アミューズオーディション、約5000人の頂点に宮城県出身・15歳が輝く 憧れの俳優は吉沢亮「見た人を物語に引き込めるような俳優に」

アミューズオーディション、約5000人の頂点に宮城県出身・15歳が輝く 憧れの俳優は吉沢亮「見た人を物語に引き込めるような俳優に」