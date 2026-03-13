『ライアーゲーム』豪華な追加キャスト14人発表 4・6深夜に放送スタート
テレビアニメ『LIAR GAME（ライアーゲーム）』が、4月6日月曜24時からテレ東系列ほかにて放送されることが決定した。あわせてキービジュアル、追加キャストが発表された。
『LIAR GAME（ライアーゲーム）』は、突然届けられた1億円と謎の招待状をきっかけに、女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう物語。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチだった。
鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか…人間の本質を抉る頭脳バトル＆心理サスペンス。
2005〜2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画が原作で、連載開始20周年を記念して初めてテレビアニメを制作。2007年に戸田恵梨香と松田翔太主演で実写ドラマが放送、2010年に実写映画が公開。2023年に舞台公演など、様々な形でメディア展開されている。
【CAST】
カンザキナオ：仁見紗綾
アキヤマシンイチ：大塚剛央
レロニラ：中谷一博
フジサワカズオ：飛田展男
谷村光男：上田燿司
※以下、追加キャスト
エダテルユキ：富岡泰崇
キクザワタカヒロ：石毛翔弥
キタムラヒロト：浅野良介
サトウテツゾウ：木内太郎
タムラマキコ：明智璃子
ダンノダイスケ：深町寿成
ツノダコウスケ：宮瀬尚也
ニシハラレイナ：山田美鈴
フジタシンゴ：木村太飛
ホソエジュン：酒井美沙乃
マキハラユキ：胡麻鶴彩
マツバラフミオ：西澤遼
ミウラタカヨシ：八代拓
ミヤハラヒトミ：大地葉
