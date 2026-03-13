【RIZIN】4・12福岡大会のABEMA PPV販売開始 特典は「シェイドゥラエフvs.久保優太」デジタルカード
4月12日開催の『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（マリンメッセ福岡 A館）を全試合生中継するABEMAのPPV視聴チケットが、きょう12日より発売開始した。ベルトをかけた2つのタイトルマッチをはじめ、国内外のトップファイターによる注目カードが多数ラインナップされている。
【インタビュー動画】萩原京平 秋元強真の活躍に本音「負けてられない」堀口恭司からも刺激を受け再起へ！
フェザー級タイトルマッチは、圧倒的なフィジカルと完成度の高い総合力を誇る王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフと、キックボクシング界を代表する実力者であり総合格闘技でも存在感を示してきた久保優太選手が激突。RIZINフェザー級王座をかけた1年4か月ぶりの再戦となる。
バンタム級タイトルマッチでは、王者のダニー・サバテロと後藤丈治選手が対戦。そのほか、元Bellatorライト級王者のパトリッキー・ピットブルvs.堀江圭功や、萩原京平vs. アバイジャ・カレオ・メヘウラ、福田龍彌vs.アジズベク・テミロフ、摩嶋一整vs.ジェームズ・ギャラガーなど国際戦が並んでいる。
視聴チケットは、前売りが4月11日午後11時59分まで5500円、当日が4月12日0時から午後11時59分まで6000円、アーカイブ視聴は4月13日0時から4月17日午後9時まで4400円で販売される。購入者特典は、シェイドゥラエフと久保の「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」。
また、Xアカウント「ABEMA格闘」では、シールにしてほしい選手を募り、上位2名のシールを作成する。
【インタビュー動画】萩原京平 秋元強真の活躍に本音「負けてられない」堀口恭司からも刺激を受け再起へ！
フェザー級タイトルマッチは、圧倒的なフィジカルと完成度の高い総合力を誇る王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフと、キックボクシング界を代表する実力者であり総合格闘技でも存在感を示してきた久保優太選手が激突。RIZINフェザー級王座をかけた1年4か月ぶりの再戦となる。
視聴チケットは、前売りが4月11日午後11時59分まで5500円、当日が4月12日0時から午後11時59分まで6000円、アーカイブ視聴は4月13日0時から4月17日午後9時まで4400円で販売される。購入者特典は、シェイドゥラエフと久保の「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」。
また、Xアカウント「ABEMA格闘」では、シールにしてほしい選手を募り、上位2名のシールを作成する。