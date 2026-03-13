生田斗真のデビュー曲「スーパーロマンス」MVからダンスシーン＆未公開シーンで構成したパフォーマンス映像公開
今年、芸能生活30周年を迎える俳優・生田斗真の音楽活動デビュー曲「スーパーロマンス」のダンスパフォーマンス映像が、あす14日午後10時に生田のYouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定した。
【動画】生田斗真「スーパーロマンス」ダンスパフォーマンス映像
「スーパーロマンス」は、シンガー・ソングライターの岡村靖幸を作詞・作曲・プロデュースに迎えた生田のデビュー曲。自身が上白石萌歌とW主演を務める日本テレビ系新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の主題歌としても反響を呼んでいる。
ダンスパフォーマンス映像は、2月21日に解禁されたミュージックビデオのダンスシーンを中心に再構成されたもの。ミュージックビデオの本編では観られない、未公開のダンスカットも盛り込まれている。細かなステップや、歌詞とリンクした振り付けにも注目だ。
