TAGRIGHT、特別番組『TAGRIGHT -THE NEXT-』放送決定 初の対バンイベントの模様を初出し
7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTの特別番組『TAGRIGHT -THE NEXT-』が、16日深夜1時9分から日本テレビ（※関東ローカル）で放送される。
【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHT
TAGRIGHTは、西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト『TAG SEARCH』から結成した新ボーイズグループ。グループ名の「TAGRIGHT」には「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という2人の願いが込められている。メンバーに小林大悟・今井魁里・岸波志音・若松世真・ジェイを迎え、2025年12月に7人での活動をスタート。1月には、日本青年館ホールでの4日間にわたるプレデビューショーケースを成功させ、バラエティー番組やラジオ出演をするなど次のステップへと歩みを続けている。
同番組は、そんなメンバーのグループ結成までの半年間の軌跡を振り返り、2月に出演した初の対バンイベント『BEAT AX VOL.9』の様子なども初出し。結成されたばかりのTAGRIGHTのことを30分で知ることのできる番組となっている。
また、Huluでは、TAGRIGHT結成からプレデビューまでの全貌を描いたドキュメンタリー番組「『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』Hulu完全版」を配信中。さらに、推しカメラ（チッケム）映像配信サービス・Chikemoo（チケムー）にて、TAGRIGHTが今年1月に東京・日本青年館ホールで行ったショーケース『TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-』より、プレデビュー曲「FOREVER BLUE」を含む全5曲のパフォーマンスとMCの映像を配信している。
そして、3月22日からは、TAGRIGHT初参加となった対バン形式のイベント『BEAT AX VOL.9』の模様がHulu独占にて疑似生配信がスタートする。
