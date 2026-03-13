浜田雅功、コスパで人気のスーパーで困惑「その値段が安いのかわからない」 井川遥はテンションアップ「大根が109円ですよ！」
俳優の井川遥が、14日放送のMBS『ごぶごぶ』（毎週土曜 後1：54※関西ローカル）に出演。ダウンタウン・浜田雅功とスーパーを訪れる。
【動画】エプロン姿で一緒に料理をする浜田雅功＆井川遥
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、なんとこの日が浜田と初対面だという井川。2児の母でありながら透明感あふれる美しさと落ち着いた存在感で、数々のドラマや映画、CMで幅広く活躍する俳優だ。
オープニング場所にやって来た浜田は、相方の顔を覗き込むなり「うわっ！はじめまして」と少しかしこまった様子。2人は今回が初対面だそうで、井川は「すれ違ったこともないと思います」と話す。「はじめましてなので共同作業して仲良くなりたい」という井川の希望から、今回は「はじめましての共同作業！クッキングで仲良くなろう！」と題して、井川が大好きな“大根”を使ったアイデア料理を2人で協力して作る。
2人が訪れたのは、精肉店発祥ならではの高品質なお肉に、ボリューム満点の総菜など、驚きのコストパフォーマンスで人気を集めているスーパー「ロピア新高店」。早速話題のスーパーへ食材の買い出しに行くと、井川は「大根が109円ですよ！」と値段の安さにテンションが上がるが、普段一切スーパーに行かない浜田は「その値段が安いのかわからない」と首を傾げる。
他にも、ロピアのお得な情報が続々登場。ロピアで大人気のピザやお寿司をその場で試食した浜田は、一番人気のピザに「めっちゃ大阪やん」と思わず笑ってしまう。
そして、食材を購入した2人はキッチンに移動。協力して「大根のアイデア料理」を作る。その味は。
