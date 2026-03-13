『俺と悠兄！』椿役に徳留慎乃佑、悠役に梅田修一朗 ティザービジュアル公開【コメントあり】
テレビアニメ『俺と悠兄！』のティザービジュアルが公開された。あわせて、沢城椿役を徳留慎乃佑、清水悠役を梅田修一朗が務めることが発表された。
【画像】原作『ショタおに』もかわいい！AJ2026で配布される試し読み冊子
ティザービジュアルは、満開の桜の下でたたずむ椿と悠が描かれた。これから紡がれていくふたりの「季節」、ふたりの「距離」を感じさせるビジュアルとなっている。
徳留演じる椿は、一途に想いを伝える元気いっぱいの小学5年生。梅田が演じる悠は、穏やかで優しいご近所のお兄さん。
また、監督は橋本能理子氏、シリーズ構成を綾奈ゆにこ氏が務めることも発表された。
さらに、28日に『AnimeJapan 2026』にてステージイベント「TVアニメ『俺と悠兄！』スペシャルステージ ― 椿と悠、ふたりの時間 ―」が開催される。徳留と梅田が出演。観覧方法など詳細は後日発表予定となっている。また『AnimeJapan 2026』では、28日、29日の両日で原作となる『ショタおに』の試読本が配布される。数量限定での配布となり、なくなり次第終了。ほかティザービジュアルを使用したオリジナルグッズも販売される。
本作は、『ガンガンBLiss』（スクウェア・エニックス）にて連載中のコミック『ショタおに』（原作：中山幸氏）を、タイトルを変えてアニメ化。「背伸びしたい一途ショタ×おっとり高校生おにいさん」が織りなす、あまくて優しい日常BL。自分にドキドキしてほしいと健気に頑張る椿と、そんな椿がかわいくて仕方ない悠。何気ない日常のなかに確かに存在する、ふたりだけの幸福な時間を丁寧に描く。
■キャスト＆スタッフコメント
【沢城椿役：徳留慎乃佑】
――テレビアニメ『俺と悠兄！』への出演が決まったときのお気持ちをお聞かせください。
徳留：原作を読ませていただいて、可愛くて優しくて暖かい、ほっこりできる椿くんと悠兄のやり取りが好きで、悠兄に会っている時、気持ちが溢れて普段より感情や表情が豊かになり一生懸命気持ちを伝える椿くんもとっても可愛いなと思っていたので、その椿くんの声としてこの作品に関わらせていただけると知ったときは とってもうれしかったです！
――本作を楽しみにしている方へのメッセージをお願いいたします。
徳留：椿くんの声を担当させていただきます、徳留慎乃佑です！悠兄への気持ちを行動や言葉をもってまっすぐ伝えることのできる椿くんの素直で可愛いところはもちろんですが、実年齢より大人びていて考えられる子なので、したいことができない歯痒さとかもあったりして、そんな今の年頃だからこそ見ることができる椿くんも感じていただけるように頑張ります！
【清水悠役：梅田修一朗】
――テレビアニメ『俺と悠兄！』への出演が決まったときのお気持ちをお聞かせください。
梅田：もちろんうれしかったですし、新鮮でした！「年の離れたお兄ちゃん」を演じさせていただくことがなかなかないので…！悠兄のもっている等身大の部分と、椿からみたときに感じるオトナな部分を自然に表現できたらと思っています。クラスのみんなと話すときと、椿といるときの違いもいいですよね！悠兄の「特別」を椿とのやりとりから感じられて、ニコニコしちゃいます。
――本作を楽しみにしている方へのメッセージをお願いいたします。
梅田：ひたむきな椿をやさしく受けとめ、可愛がったり、心配したり、翻弄されたり…。ふたりの間に流れる優しくて時折ドキッとする椿との時間をアニメでもみなさんに届けられるように演じさせていただきます。どうぞよろしくお願いします！
【監督：橋本能理子】
――テレビアニメ『俺と悠兄！』を手掛けるにあたって大事にしたいことはなんですか？
橋本：原作の印象や雰囲気をできるだけそのままに、アニメとしてお届けできるようにと思っています。椿と悠、その周囲の人たちのかわいらしさ、かっこよさを大切に描いていきたいです。
――本作を楽しみにしている方へのメッセージをお願いいたします。
橋本：原作のこの手触りをどうしたら再現できるだろう、と日々知恵を出し合いながら、スタッフ一同、力を合わせております。楽しみに待っていていただけたらうれしいです。よろしくお願いします！
【シリーズ構成：綾奈ゆにこ】
――テレビアニメ『俺と悠兄！』を手掛けるにあたって大事にしたいことはなんですか？
綾奈：椿と悠それぞれの心です。お互いのことが大切で、大好きな気持ちは絶対揺るがない。歳の差があるため時々ちぐはぐで、わたわたすることもありますが、そこが可愛く愛しいです。
――本作を楽しみにしている方へのメッセージをお願いいたします。
綾奈：中山幸先生が大事に描いてこられたみんなのことを大事にお預かりして脚本に取り組みました。橋本能理子監督をはじめスタッフの皆さまと話し合ったのは、大人も子どもも楽しめる可愛い作品にすること。ぜひ楽しみにしていただければ幸いです。
