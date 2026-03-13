草なぎ剛、マジックバトルの熱き戦いに感動 内田有紀も「悔しいくらい全然分かりませんでした（笑）」
フジテレビは14日、土曜プレミアム『国民的マジックの祭典 マジシャン日本一決定戦SP』（後9：00）を放送する。
【写真】プリンセス天功、ギャラが「油田」だった衝撃パーティー
今回もレジェンドマジシャンも唸（うな）る予測不可能なマジックが次々登場。無限出現トランプ、空間移動コイン、和風幻術、ダイス秘技…本大会のために生み出された新作マジックから、長年鍛え上げた熟練の技まで、日本のトップマジシャンたちが繰り広げる圧巻のパフォーマンスが目白押しだ。
本大会に草なぎは、「レジェンドの皆さんが審査員を務める中、マジシャンの皆さんが披露する勇気にグッときました。負けずに努力することの大切さを改めて感じました」と、真剣勝負に心を打たれた様子を語った。果たして、『国民的マジックの祭典』２代目チャンピオンに輝くのはどのマジシャンなのか。
■出演者コメント
◆川島明（麒麟）
「今年のレベルは確実に前回を超えています！一人でも２時間持つようなマジシャンが９人集まってたった５分で本気の勝負をする。その“勝負の目”を見られるのは本当に贅沢（ぜいたく）でした。しかも、プロの厳しい審査が入るからこそ面白い。マジックでここまで火花が散る番組は他にありません！絶対に見逃さないでほしいです！」
◆内田有紀
「マジックは今回が初体験で、最初は全部分かると思って見て覚えようという気持ちでいたんです。でも正直、悔しいくらい全然分かりませんでした（笑）。でも、その“分からなさ”が逆にこんなに楽しいんだなと。テレビだからこそ、さまざまな角度から楽しめますし、審査員のコメントも含めて、より奥深く味わえる番組になっています。ぜひテレビの前で、一緒に驚いて楽しんでほしいです！」
◆長田庄平（チョコレートプラネット）
「どの角度から見ても分からない。目の前で見ているのに分からない。改めて、マジックって老若男女が本気で楽しめるエンターテインメントだと感じました。家族みんなで“今の分かった？”“いや分からん！”と言いながら楽しんでほしいです。もしかしたら、審査員の方が言っていた“フラッシュ”、見えちゃいけないものが一瞬見えてしまう現象があるかもしれないので、ぜひ集中して見てください！」
◆松尾 駿（チョコレートプラネット）
「皆さん言っていますけど、今回も本当にわからない！！（笑）正直、MCというよりもただの観客として楽しんでいました。そして今回は、僕らの表情まで審査対象になっているらしいんです…（笑）。マジックはもちろん、スタジオのリアクションも含めて楽しんでもらえたらうれしいです！」
