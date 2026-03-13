新ボーイズグループ・TAGRIGHTを30分で知ることのできる、特別番組『TAGRIGHT -THE NEXT-』が、日本テレビ（関東ローカル）で、16日25時09分から放送されます。

西山智樹さん（26）と前田大輔さん（25）が、ボーイズグループ結成プロジェクト『TAG SEARCH』から結成した新ボーイズグループ『TAGRIGHT（タグライト）』。

グループ名の『TAGRIGHT』には、“自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい”という2人の願いが込められています。

メンバーに、小林大悟さん（24）、今井魁里さん（23）、岸波志音さん（22）、若松世真さん（22）、ジェイさん（21）を迎え、2025年12月に7人での活動をスタートさせました。

番組は、彼らのグループ結成までの半年間の軌跡を振り返り、2月に出演した初の対バンイベント『BEAT AX VOL.9』の様子なども初出し。結成されたばかりの『TAGRIGHT』のことを30分で知ることができます。