3月10日（日本時間）にパリで開催された「ルイ・ヴィトン 2026秋冬ウィメンズ・ファッションショー」に日本から向かったのは、モデルで女優の中条あやみだ。

ルイ･ヴィトン ジャパンのリリースで最新ファッションを公開した中条について、ファッション誌ライターが解説する。

「中条さんが着ていたのは、秋冬コレクションにぴったりのベルトつきのテーラージャケットでした。お値段は62万円です。その下には、ブラックのレザーのワンピースで、こちらは95万円。同じブランドで統一されたピアスやバックを合わせると、トータル260万円以上のコーディネートです。

BLACKPINKのリサや、ミラノ・コルティナ五輪フィギュア女子シングル金メダリストのアリサ・リュウなど、世界中から集まったセレブに負けない存在感を放っていました。ファッションショー当日はシンプルなグレーのセットアップを着用しており、モデルならではのスタイルのよさが際立っていました。

また中条さんはInstagramで、新たに手に入れたバッグも紹介しています。ヴィトンの新作『Louis Vuitton Express PM』とみられ、価格は約63万8000円です。

2016年には『シャネル』のオートクチュールに日本人史上最年少で招かれ、コレクションを鑑賞してからアンバサダーに。世界中のラグジュアリーブランドから注目を集めています」

中条は2023年、IT企業社長の市原創吾氏と結婚。市原氏はサイバーエージェントから独立後、わずか4年で東証グロースに上場を果たしたI T業界の風雲児だ。

「市原氏の経営する『AviC』は数年で次々と企業の買収を成功して、事業拡大を続けています。そのなかでも、大型M＆Aと話題になったのが、福岡みなみさんが経営するライバー事務所『like me』を15億円で買収したことです。

デジタルマーケティング専門企業によって、ライバー事務所の運営は相性がよく、売上増加が見込めそうです。総資産額34億円といわれている市原さんと、中条さんとの“パワー夫婦”の勢いは止まりそうにありません」（芸能担当記者）

中条の華やかな姿の裏には、ビジネス界で存在感を増し続ける“ガチセレブ”夫の存在もありそうだ。