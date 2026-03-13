歌手の青山テルマが、3月12日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に生出演。久々の近影が、SNS上で思わぬ注目を集めている。

「この日、テルマさんは10年来の親友である藤田ニコルさんと共演しました。ショートボブのピンクヘアで登場したのですが、以前よりもふっくらとした雰囲気の近影に目がいった視聴者も多かったようです」（芸能記者）

実際にXでは、

《まんまるお顔。かわいい》

《青山テルマって少しふくよかになったね》

といった声が上がり、その変化に驚くコメントも見られた。

「テルマさんは2024年8月、一般男性との結婚を発表。洗濯物をたたんでくれるなど家事もしてくれる“甲斐甲斐しい男性”だと、この日の番組でもノロけていました。そうした新婚生活の充実ぶりもあってか、“幸せな変化”と感じた人もいたのかもしれませんね」（同前）

青山テルマといえば、ある世代にとって直撃のヒット歌手でもある。芸能プロ関係者が語る。

「2008年、ラッパーのSoulJaとのフィーチャリング曲『そばにいるね』が大ヒット。着うたフルで史上初となる200万ダウンロードを突破し、ギネス記録にも認定されました。

その後もSoulJaとのコラボは続き、2022年9月にはデビュー15周年を記念して12年ぶりのコラボ曲『いつまでも feat.SoulJa』をリリース。

また今年2月にはSoulJaと『THE FIRST TAKE』に初登場し、このためにリアレンジされた『そばにいるね』を一発撮りで披露。その音源が3月4日に配信リリースされました」

最近はバラエティタレントとしてのイメージも強いテルマだが、ある大人気ガールズグループとの関係はあまり知られていない。

「昨年12月、ME:Iのメンバー4人が同時脱退することが発表されました。その際に改めて注目されたのがテルマさんの存在です。実は彼女、グループ誕生のきっかけとなったオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で、練習生に指導していたボーカルトレーナーだったのです。

オーディション終了後には、惜しくも落選した候補生に向けて『どんな道でも仲間はいる』とエール。さらに『事務所選びは慎重に、契約書もちゃんと読んで』と呼びかけていたこともあり、改めて注目されていました」（前出・芸能プロ関係者）

いずれにしてプロの歌手を育てる立場としても認められるテルマ。新婚生活で永遠の伴侶を得た今、また新たな愛の名曲が生まれることを期待したい。