ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿ÉÔ½Ð¾ì¤Î£×£Â£Ã»î¹ç´ÑÀï¤¬¡ÖºÇ¹â¡×¤À¤Ã¤¿¥ï¥±¡ÖÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬£±£³Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¤Ë½Ð±é¡£Ìîµå¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌÂÐ¹³Àï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¡×¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤òÀ¸´ÑÀï¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¤¬´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤Ï£±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¡Ý¥Á¥§¥³Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤º¡¢¥Á¥§¥³Àï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢¡Ø¤¢¡¢ËÜÅö¡Ä¡£¤Ê¤ó¤«ÀË¤·¤¤¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢£×£Â£Ã¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¡×¤È¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÆ±¾ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£±°ÌÄÌ²á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤È¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢£±ÈÖ¡¦¿¹²¼¡ÊæÆÂÀ¡Ë¡¢£²ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¢ºÇ¹â¤Î»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤à¤·¤í¤³¤Î£´Àï¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Åö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍÆ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÎ¾Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»î¹çÁ°¤«¤é¹Ô¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢³ä¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤â¤¦ÂçÃ«Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥Ö¥ï¡¼¥Ã¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¹½¤¨¤ÆÆ°²è²ó¤·»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿Ëü¿Í¤¬¥¶¡¼¤Ã¤È¤½¤Ã¤ÁÂ¦¤Ë¥«¥á¥é¸þ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤È¿¹²¼¤¬»£¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢»£¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¤È»î¹ç°Ê³°¤â³Ú¤·¤á¤¿¤È¤«¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤ò¼þ°Ï¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¡Öº´Æ£¤È¿¹²¼¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë»£¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆüËÜ¤Ç»£¤ë¤ÎÌµÍý¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿¿¹²¼æÆÂÀ¤Èº´Æ£µ±ÌÀ¤¬»£¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤¸¤ã¤ó¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£»ä¤À¤±¤½¤Á¤éÂ¦¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë»£¤ê¤ä¤¹¤¯¡£¤¿¤À»ä¤¬»£¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬°ÜÆ°¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤¯¤ó¤Ç¡¢»ä¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤È»ä¤Î¿¹²¼¤¬»£¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¶ìÏ«¤·¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡×¤Èºå¿À°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆ±»î¹ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÐÍËÆü¤ÏÂ¼¾å¡Ê½¡Î´¡ËÍÍ¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ïº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬¡¢¤¢¤Î¥Á¥§¥³¤Î¥¹¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë²¿¤È¤«ÂÐ±þ¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ø¤è¤·¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤³¤Î¤³¤³¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ¹âÄ´¤ò·Þ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤Ç²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£