ま、待ってましたアァァァッ！【UNIQLO：C】春夏の制服にしたい♡「新作アイテム」

これからの季節は、通気性や吸湿性のある素材を使ったアイテムをうまく取り入れておしゃれを楽しみたいところ。そこで今回は【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】から4月上旬に発売予定の、ジャケットとパンツにフォーカス。どちらも大人が春夏にヘビロテできそうなので、ぜひ今からチェックしておいて。

春夏の羽織りに！ サラリとしたリネンジャケット

【ユニクロ】「プレミアムリネンジャケットリラックスフィット」\9,990（税込）

サラリとした清涼感のある風合いが特徴のリネンジャケットは、暖かくなるこれからの季節にぴったり。クラシカルなテーラードカラーが、大人のきれい見えをサポートします。程よくゆとりのあるシルエットのため、堅苦しくなりすぎないのが魅力。同素材のパンツと合わせたセットアップコーデや、ジーンズでカジュアルに落とし込むのもおすすめです。

脚のラインを美しく演出するストレートパンツ

【ユニクロ】「プレミアムリネンパンツ」\6,990（税込）

レッグラインを拾いにくいゆとりのあるストレートシルエットで、サマ見えが狙えるパンツ。、リネン素材が使われているため、春から夏まで使えそうです。シンプルでオンオフ使いやすく、春夏コーデでヘビロテできる予感。Tシャツと合わせてラフに着こなしたり、きれいめのシャツで大人っぽく決めるのも◎

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M