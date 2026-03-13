高木美帆がオランダで引退レース

スピードスケートの世界選手権オールラウンド部門がオランダ・ヘーレンフェインで7日（日本時間8日）まで行われ、今大会で現役引退する意向を示している高木美帆（TOKIOインカラミ）は3位だった。現地で応援していた姉の菜那さんが自身のインスタグラムを更新。声援を送る姿に反響が寄せられている。

頬に日の丸のペイントを施した菜那さんは、押切美沙紀さん、佐藤綾乃とともに観戦。3人で声援を送る様子や、佐藤が涙を拭う姿も。最後は美帆が笑顔で日の丸を掲げた写真を添えた。

菜那さんは「美帆は泣いてないのに私達ずっと泣いてた。笑 綾乃は5000の途中から泣いてた。美帆だけ全然泣いてなかった笑」と文面につづって実際の画像を公開。「早くみんなでお酒飲みたいな やっぱりこのメンバー好きだわー」と妹の引退レースを楽しく観戦できたようだ。

コメント欄で美帆も反応。「疲れすぎて涙は出てきませんでした きっと目から出てくる水分は汗に持っていかれましたね。笑」と明かしていた。ファンからは「4枚目の写真の黄色い帽子の人が耳を塞ぎたくなるくらい大きな声援を送っていたのでしょうか 素敵な仲間ですね」「美帆さんへの愛がわかります」「もらい泣きしました〜！」などの声が寄せられた。



