明日14日(土)から15日(日)にかけて晴れる所が多く、お出かけ日和となるでしょう。各地で気温が上昇し、日差しの下では春の暖かさを感じられる所が多くなりそうです。さらに週明け16日(月)以降は暖かい空気に覆われて、一気に季節が前進。各地でさくら(ソメイヨシノ)の開花が進みそうです。

15日は広く晴れる 雪どけに注意

明日14日(土)は低気圧が日本の南をゆっくり東へ進み、大陸からは次第に高気圧が張り出すでしょう。明日14日(土)は寒気の影響が残る北海道や東北の日本海側、北陸は雪の降る所がありますが、東北の太平洋側と関東から九州はおおむね晴れる見込みです。





15日(日)は広く高気圧に覆われるでしょう。北海道は雲が多いものの、東北から九州はおおむね晴れる見込みです。お出かけ日和になりそうです。ただ、積雪の多い所では雪どけが進みますので、雪崩や屋根からの落雪などにご注意ください。

週末(14日〜15日)は気温アップ 鹿児島はコートいらずの暖かさ

今日13日(金)は本州付近には北よりの冷たい空気が流れ込み、関東から九州、沖縄は昨日12日(木)より気温が低く、最高気温が平年を下回った所が多くなりました。各地の最高気温は、東京は10.0℃、大阪は10.6℃、福岡は11.6℃などと、2月上旬から中旬並みの寒さとなりました。



明日14日(土)は、全国的に気温が上昇し、最高気温は平年並みか平年より高くなる所が多い見込みです。東京は今日13日(金)より6℃高い16℃と3月下旬並み、名古屋は7℃も高く18℃と4月上旬並みになるでしょう。日差しがぽかぽかと暖かく感じられそうです。明後日15日(日)は14日(土)と同じかさらに高くなる所もあるでしょう。鹿児島は20℃の予想です。コートいらずの暖かさになりそうです。

来週は一気に春めく 後半は桜の開花ラッシュに

週明け16日(月)以降も気温は高めの傾向が続くでしょう。関東から九州の最高気温は15℃以上の所が多く、20℃近くまで上がる所もありそうです。来週一週間の暖かさでソメイヨシノのつぼみも一気に膨らみそうです。18日(水)から19日(木)頃は低気圧や前線の影響で関東から九州を中心に雨が予想されていますが、この雨が開花を促し、来週後半には続々とソメイヨシノ開花の便りが届きそうです。全国で開花のトップを切るのは高知で3月19日の予想、次いで名古屋と福岡が20日、東京、京都、広島が3月21日の予想です。いずれも平年より早い開花となりそうです。ソメイヨシノは開花から一週間ほどで満開を迎える見込みです。そろそろお花見の計画を立てておくのも良さそうです。