阿部監督が開幕メンバーを見極める期間と位置づけた遠征６試合が終了した。「東京ドームに戻る頃には開幕を見据えてやりたい」と構想を明かしていたが、リチャード内野手（２６）の骨折離脱もあり、一、三塁の争いは混とん。２７日の開幕戦（対阪神・東京ドーム）に向けた見極めは続くことになりそうだ。

▽内野

キャンプから注目されてきた一、三塁争いは新たな局面を迎えた。１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）でリチャードが死球を受け、「左第五中手骨骨折」と診断された。一、三塁を守るリチャードが離脱し、荒巻は２軍へ。現状では、一塁はダルベックと増田陸、三塁は坂本、ダルベック、石塚が候補といえそうだ。

長打力が武器のダルベックはここまで打率２割、０本塁打。１２日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）では逆方向に決勝打を放ったように、徐々に適応しつつある。残りのオープン戦で待望のアーチが出れば、開幕一塁の有力候補に挙がる。

三塁ではキャンプからレジェンド・坂本が好状態を保っている。有望株の石塚は打率１割５分とアピールしきれていない現状だ。阿部監督は「１９歳だから。それでバカスカ打てって言ったって無理」と長い目で見守りつつ、若さを前面に出したプレーを求める。今後、決して多くないチャンスで、らしさを出して開幕１軍をつかめるか。

二遊間では、昨季打率３割をマークした遊撃の泉口がオープン戦打率４割７分６厘と盤石。二塁は打撃面の進化と俊足を武器に２年目の浦田が存在感を示している。

▽外野

日本ハムからＦＡ加入した松本はコンディションを考慮され、１１、１２日の試合を欠場した一方で、遠征６戦で強烈な印象を植え付けたのが佐々木だ。６、７日に２戦連続マルチ安打をマークするなど、ここまで打率３割８分９厘。「打てないと出られない立場なのは変わらない」と背水の覚悟で結果を出している。

右翼では、サポートメンバーとして侍ジャパンに帯同していた中山がチームに再合流。１１日ソフトバンク戦（みずほペイペイ）で右翼フェンス直撃の安打を放つなど、打力に昨季以上の迫力を見せている。

左翼では、キャベッジがコンスタントに結果を出している。岡本が抜けた今季、その長打力は貴重で、２年目の進化も期待できる仕上がりだ。百戦錬磨の丸も開幕から逆算して調整中。新戦力では、攻守にルーキーらしからぬ安定感を見せるドラフト４位の皆川も１軍に生き残っている。

１１日には試合途中から中山が一塁に回るなど、選択肢は数多くある。オープン戦は残り７試合。激しい一、三塁と外野３枠争いを中心に、開幕スタメンを巡る争いは“延長戦”の様相を呈している。