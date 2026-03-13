歌手の真田ナオキが１３日、神奈川・相模女子大学グリーンホールで「真田ナオキバンドコンサート ２０２６ ｉｎ 相模大野」を開催し、コンサート前の囲み取材に応じた。

同コンサートは、開催中のＷＢＣ（ワールド・ベースポール・クラシック）の開幕に合わせて行われ、真田にとって今年初の公演となる。大の野球好きである真田は、敬愛する村上宗隆のユニホームを身にまとい、囲み取材に登場。日本代表は１６日に準々決勝・ベネズエラ戦に挑むが「アメリカ（での）初戦ってあまり調子が良いイメージがない。２００９年と２０２３年の２回しか勝ってないですし、１３時間時差がある。ただ、メジャー組が多いんでアメリカでのプレーは慣れていると思いますし、初戦から村上選手にもかっとばしてほしい」と期待を募らせた。

日本で行われた全４試合は「ぼっちが大好きなので…」と配信を１人で視聴。「１人で大きな声をあげて、マンションには次の日貼り紙がされるっていう…。そういう生活を送っております」と笑みをこぼした。

自身は、４月８日に新曲「陽が沈む前に・・・」と「プルメリア ラプソディ」を発売予定で、この日のコンサートで初披露した。真田は「先日、怒髪天のライブを見に行かさせていただいて、お客さんがものすごいい表情していた。（曲の）ヒットももちろんですけど、あの表情をさせることが多分歌手としてのホームランだと思った。お客さんの笑顔というホームランを打てるように」と更なる飛躍を誓った。