俳優の細田佳央太が１３日、都内でＡＭＵＳＥ Ａｕｄｉｔｉｏｎ ２０２５‐２６「私が撮りたかった俳優の原石展」グランプリ授賞式に出席した。

俳優業に興味を持つ満１２〜２５歳の人を対象としたオーディション。最終審査では世界的写真家・濱田英明氏が撮影した写真の展示を都内で行い、一般の来場者による投票も踏まえた上でグランプリなどを決定した。

グランプリは宮城県出身の１５歳・大友隆佑（おおとも・りう）さんが受賞。「まさか自分がとれると思ってなくて実感が湧いてないですけど、オーディションを受けるときに支えてくれたお母さんだったり家族のみんなに感謝してこれから俳優のお仕事頑張っていきたいなと思います」と喜んだ。

応募のきっかけは同じ「アミューズ」に所属する福山雅治のファンだという母がきっかけだと告白。同事務所の吉沢亮が憧れの俳優だといい「自分がやってる役で物語に引き込めるようになりたい。恋愛系の作品に出たいです」と夢を膨らませた。

ほか、準グランプリには栃木県出身の１７歳・菊地颯一郎（きくち・そういちろう）さん、審査員特別賞には郄橋泉（たかはし・いずみ）さんが輝いた。オーディションを見守った細田は「ごあいさつしたときからちゃんとした人しかいなくて、今の１０代ってこんなしっかりしてるんだなって」と感心。受賞者に向けて「周りのことに感謝できる方々でしたし、それさえ失わなければ大丈夫なんだろうなと。現場で会ってもっともっと話せれば良いなと思います」と期待を抱いていた。