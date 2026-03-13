◆国内女子プロゴルフツアー 台湾ホンハイレディース 第２日（１３日、台湾・オリエント・クラブ＝６７２０ヤード・パー７２）

日本、台湾の両女子プロゴルフ協会が共催する新規大会の第２ラウンドが行われ、史上初の開幕２連勝を目指し、５位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）が１イーグル、４バーディー、２ダブルボギーの７０で回り、通算３アンダーの単独トップに浮上してホールアウトした。

風速１０メートルの強風が吹き荒れる中、昨季年間女王の貫禄を見せた。

出だし１番でバーディー発進したが、３番、４番と痛恨の２連続ダブルボギーをたたいた。５番で１つ伸ばし、後半の１０番パー５はバンカーからチップインイーグルを奪い、両手を広げて大喜び。１５番、１８番でバーディーを奪い、首位に浮上した。

佐久間は「プレーのペースもハーフ３時間かかったし、本当に風も強くて頭フル回転で使って疲れたけど、しっかりとカムバックできたので良かった」とかみしめた。

前週の開幕戦・ダイキンオーキッドレディスは通算５勝目をマーク。開幕戦から２戦連続優勝なら、１９８８のツアー制施行後では初の快挙となる。強風や傾斜のきついグリーンなど難コースで苦戦する選手が多い中、週末に向けて「自分のプレーをしていければ結果はついてくる。そこまできにしないでプレーしたい」と冷静に語った。