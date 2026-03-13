東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼氏（36）が13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、同大会での褒賞金について語った。

番組では、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した、りくりゅうこと三浦璃来、木原龍一ペアの褒賞金の話題を取り上げた。所属先の木下グループから2000万円の褒賞金が贈られたが、歌手GACKTが「人生を賭けて世界の頂点に立った人間への評価として、この金額は低すぎないか？」とその額に疑問を呈し、ネット上で論争になった。

五輪の賞金について、水谷氏は「お金はオリンピックは1円もないですね。大会賞金は」と説明。主催者からの賞金はないことを明かした。

褒賞金は各国のオリンピック委員会から出るケースがある。水谷氏は「その分、JOC（日本オリンピック委員会）というところから褒賞金が、金メダルを獲ると500万円、支払われます。2位、3位もあります」と解説。「金メダルと、団体戦の分とか含めて」もらったことを明かした。

さらに「スポンサーからの褒賞金が凄く多くて。僕自身も木下グループから2000万、当時もらったんですよ。それ以外にもスポンサーがいくつかあったので、総額すると東京オリンピックの褒賞金は8000万くらい」と、実際の額を赤裸々告白した。

金曜MCのミッツ・マングローブからは、「それを全部、溶かしちゃった？」と意地悪な質問をされた。水谷氏は「それは2カ月くらいで結構…結構なくなっちゃった」と苦笑い。MC垣花正は「言い話、持ってますねえ」と反応していた。