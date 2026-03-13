＜大相撲三月場所＞◇六日目◇13日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】行司が力士に突き飛ばされる様子

幕下の取組で行司が力士に突き飛ばされるハプニングが発生。その珍しい光景に館内は騒然とし、「すっごい吹っ飛んだな」「初めて見たかも」などとファンも騒ついた。

それは幕下五十枚目・安大翔（安治川）と幕下五十一枚目・肥後ノ丸（木瀬）の取組での出来事。現在21歳の安大翔は身長175センチ、体重163.8キロと比較的大柄の力士で、青森の相撲の強豪校・三本木農業高（現・三本木農業恵拓高）出身。初土俵は令和五年五月場所で、令和五年七月場所では序ノ口で全勝優勝を飾り、翌九月場所では序二段で全勝優勝を果たしている。

対する肥後ノ丸も21歳で身長186センチ、体重149.7キロとと比較的大柄だ。そんな両力士の取組を裁いたのは幕下行司・式守輝乃典。

立ち合い、両力士は組み合うと、安大翔が肥後ノ丸の右まわしを取り、そのまま強引に回転して投げ飛ばした。すると、肥後ノ丸は式守輝乃典と激突してしまい、両者は揃って勢いよく土俵外に吹っ飛んでしまった。

その瞬間、館内は騒然。安大翔も心配そうに見守り、相撲ファンも「すっごい吹っ飛んだな」「初めて見たかも」「大丈夫？」「行司も飛んだ」「行司さんもろとも」などと驚きの声を上げた。

しかし、その後、肥後ノ丸も式守輝乃典も自力で土俵へと戻り、そんな2人の姿に安堵した館内から拍手が起こった。なお決まり手は上手出し投げ。安大翔は2勝目をあげ、肥後ノ丸は2敗目を喫した。（ABEMA/大相撲チャンネル）