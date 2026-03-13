人懐っこすぎるボーダーコリーさんの姿が反響を呼んでいます。

【動画：インターホンの工事で業者さんが家にやってきた結果→仕事にならない『まさかの光景』】

業者さんがやってきた

TikTokアカウント「daisysliferi」の投稿主さんは、ボーダーコリーの『デイジー』ちゃんとの暮らしを紹介しています。今回投稿したのは、インターホンの工事で業者さんが家にやってきた日のこと。デイジーちゃんは、作業中の業者さんのそばで仰向けになって甘えていたそう。

実は、デイジーちゃんはとっても人懐こい性格！業者さんに撫でてほしくて、張り付いていたのでした。しかし、作業中の業者さんは、手を離すことができません。そこで、デイジーちゃんも、作業が終わるまで待つことに。「まだかな…？」と寂しそうな表情のデイジーちゃんが可愛い…♡

作業が終わった業者さんは、デイジーちゃんのそばにやってきました。

名残惜しそうな姿にホッコリ

業者さんは、犬好きなタイプだったのでしょう。仰向けになったデイジーちゃんのお腹を優しく撫でてくれたとか。やっと甘えることができて、デイジーちゃんも尻尾フリフリが止まりません。

インターホンの工事は無事終わり、業者さんは帰ることになりました。デイジーちゃんも、業者さんの後にチョコチョコと付いていったそうです。

お別れのとき、デイジーちゃんはクンクンと寂しそうな声で鳴いたといいます。業者さんも優しく手を振り、別れの挨拶。お互いに名残惜しそうな光景に、思わずホッコリ…。

こんなに甘えてくれたら、業者さんも嬉しかったことでしょうね。

人間が大好きすぎて…

デイジーちゃんの人懐こい性格が現れた、もうひとつのエピソードがあります。別の日、デイジーちゃんはウキウキとした足取りで外出。辿り着いた先は、なんと動物病院だったのです…！！

人間が大好きなデイジーちゃんにとって、優しいスタッフがたくさんいる動物病院は天国のようなもの。自分の名前が呼ばれるのを、待合室で待ちわびているのだとか…♪どんな場所でも変わらずフレンドリーなデイジーちゃんなのでした。

TikTokアカウント「daisysliferi」には、デイジーちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

