コメが安い!? 5キロ3000円台も 販売店｢仕入れ値が下がっている｣ ｢赤字覚悟でも安く売ろうとする動き｣ 価格に変化
コメの値段が下がってきました。名古屋市内でも5キロ3000円台を目にするように。13日、取材に行ってみると…
（大石邦彦アンカーマン 「お米の服部」（名古屋･昭和区））
「5キロで3600円。ずいぶん安いですよね」
3000円台が名古屋でも13日、確認できました。
（お米の服部 服部純代表）
「一部値下げが出ているものもある。例えば愛知県産のコシヒカリで、5キロで500円前後変わってきている」
なぜ安くなっている？
去年9月ごろの価格表と見比べると、愛知県産のコシヒカリは、以前5キロ4250円でしたが、現在は3800円に値下がり。他にも一部の品種で100円程度安くなっています。
（服部さん）
Q.なぜこんなに安くなっている？
「仕入れ値が下がっている。コメ不足でコメがない状況だったが、今は十分にあるというのが大きな違い」
｢赤字覚悟でも安く売ろうとする動き｣
服部さんは「コメの買い控えが続くなど、複数の要因が重なってコメの消費が鈍くなり、一部の品種で赤字覚悟でも安く売ろうとする動きがみられる」と話します。
お客さんに聞きました。
（客）
「コメの価格が高かった時は、パスタやうどんにかえていた」
Q.少し安くなったが家計としては助かる？
「（安いのは）助かると思う。やっぱりコメは必要なもの」