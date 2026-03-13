コメの値段が下がってきました。名古屋市内でも5キロ3000円台を目にするように。13日、取材に行ってみると…

（大石邦彦アンカーマン 「お米の服部」（名古屋･昭和区））

「5キロで3600円。ずいぶん安いですよね」

3000円台が名古屋でも13日、確認できました。



（お米の服部 服部純代表）

「一部値下げが出ているものもある。例えば愛知県産のコシヒカリで、5キロで500円前後変わってきている」

なぜ安くなっている？

去年9月ごろの価格表と見比べると、愛知県産のコシヒカリは、以前5キロ4250円でしたが、現在は3800円に値下がり。他にも一部の品種で100円程度安くなっています。



（服部さん）

Q.なぜこんなに安くなっている？

「仕入れ値が下がっている。コメ不足でコメがない状況だったが、今は十分にあるというのが大きな違い」

｢赤字覚悟でも安く売ろうとする動き｣

服部さんは「コメの買い控えが続くなど、複数の要因が重なってコメの消費が鈍くなり、一部の品種で赤字覚悟でも安く売ろうとする動きがみられる」と話します。

お客さんに聞きました。



（客）

「コメの価格が高かった時は、パスタやうどんにかえていた」

Q.少し安くなったが家計としては助かる？

「（安いのは）助かると思う。やっぱりコメは必要なもの」