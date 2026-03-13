Ｂ２ベルテックス静岡は１３日、奈良との２連戦（１４、１５日）に向けて会場の静岡市中央体育館で練習した。今月３日にインジュアリー（故障離脱者）リスト（ＩＬ）から抹消されたＰＦ加納誠也（３６）が１４日にベンチ入りすることが濃厚となった。ベンチ入りは昨年１２月２１日の岩手戦以来で、試合に出場すれば同１１月２２日の福島戦以来１１２日ぶりとなる。

今年４月に３７歳を迎えるベテランが、コートに戻ってくる。この日は対人練習などフルメニューをこなした。「久しぶりにオレンジのユニホームを着てコートに立つチャンス。加納誠也を思い出してもらえるようなプレーをしたい」と気合を入れた。

今季はけがに苦しんだ。今年１月には左膝外側半月板変性断裂（負担の蓄積で半月板が水平に裂ける状態）などでＩＬ入り。ここまで４４試合を消化し、わずか１４試合出場にとどまっている。チームも浮上しないまま西地区最下位と低迷。シーズンは終盤戦に突入している。

「プレーできないし、チームは勝てないし、ここまで主将として存在感を出せていなかった」。それでも、コートに立てば全力でチームのためにプレーするだけだ。「１試合１試合、最大限の準備して、勝つことにフォーカスしてやっていきたい」。残り１６試合。コートでこれまでのうっ憤を晴らす。