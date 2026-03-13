女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）。吉沢亮演じる錦織の名前の由来が明かされ、ネットは涙した。

ドラマの公式インスタグラムやＸ（旧ツイッター）が１３日に更新され、トミー・バストウ演じるヘブンと錦織のオフショットをアップ。「人生においてかけがえのない時間を共に過ごしたヘブンさんと錦織さん」と説明した。

続けて「錦織さんの名前について、『ばけばけ』の脚本を担当されているふじきみつ彦さんは、『ヘブンさんの一番の友人だから“友一”と名付けた』と話していました」という。

コメント欄には「ヘブンさんと錦織さんの『一番の友人』エピソード、脚本家さんの命名秘話知ってさらに泣いた」「ヘブンさんと錦織さんのお二人のオフショット。ほっとする素敵な写真なのに、まだまだ余韻冷め上がらずなので泣けちゃうし『友一』の名前の意味を知って追い泣きです」（原文ママ）「友一の名前の由来をきいたら涙出ました」「そんな秘話があったんですね！気付きませんでした！スバラシイ」「由来を知るとさらに良い名前だなと思えてきます」「ああーそんな裏話まで。また泣いてしまった」「名前にこれだけの伏線と意味をこめてここまでわからずに物語が進んでいた。もう最初からずっと秀逸すぎます！！」「名前にそんな理由が！！」「どこまで泣かせてくるの」「それで 友一！！なんと素晴らしい」などと反響が寄せられた。