Ä«¥É¥é¼ç±é¡¢¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡¡¹âÀÐ¤µ¤ó¤«¤é¼¡ºî¤Î2¿Í¤Ë
¡¡27Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤«¤é¡¢¼¡ºî¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Î¸«¾å°¦¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤È¾åºä¼ùÎ¤¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Ë¼ç±é¤ò¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡NHK¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¥È¥¤ò±é¤¸¤¿¹âÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤¬³Ú¤·¤ß²á¤®¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¥Ð¥È¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¸«¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡¢¾åºä¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎòÂå¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¥Ð¥È¥ó¤Î½Å¤ß¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ï30Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£