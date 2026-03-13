約840坪の巨大室内遊園地「キッズランドUS MAX」が東大阪にオープン
ユーエスマートは3月6日、室内遊び場「キッズランドUS MAX 東大阪店」を、フレスポ東大阪2階にオープンした。
スーパージャングルジム
同店は、約840坪の広大な園内には40種類以上の遊具がそろい、天候に左右されず家族で一日中楽しめる全天候型施設。入場後は設置されたアーケードゲームがフリープレイで楽しめるほか、飲食の持ち込みや保護者の交代も自由にできる。
ゲームコーナー
園内には、二階建て巨大ジャングルジムの中に、すべり台や吊り橋などを備えた「スーパージャングルジム」」や、トランポリンやブランコなどで遊べる「公園コーナー」、ピックルボールや卓球などが楽しめる「スポーツコーナー」、エアートランポリン、ふわふわドームなどさまざまな遊び場が充実している。
公園コーナー
エアー遊具
MAX店舗限定の電動バイクを楽しめるカートコーナーも設置した。
カートコーナー
本格的な照明やセットを備えたセルフ写真館や、1家族につき1回無料で楽しめるプリクラコーナーも用意した。
本格的なセルフ写真館
子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこが楽しめる牧場コーナー、パンダメリーゴーランドやひとり用観覧車も設置した。
