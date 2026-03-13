肉を食らうラーメン！伝説の肉そば屋が「牛ホルモン肉そば 魚介とんこつ醤油」発売
アントワークスが運営する「伝説の肉そば屋」は3月10日、期間限定の新作「牛ホルモン肉そば 魚介とんこつ醤油」(1,298円)を、御茶ノ水本店で発売した。
牛ホルモン肉そば 魚介とんこつ醤油
同商品は、新生活に向けたエネルギー補給をテーマに、看板の豚バラ肉と脂の甘みが特徴の牛ホルモンを組み合わせた。ラーメンでありながら肉の旨みと食べ応えを楽しめる一杯となっている。
スープは、丸鶏・豚ガラ・野菜をブレンドした独自のトリプルスープをベースに、濃厚な魚介とんこつを加えた。魚介の風味と豚骨のコクが重なり、牛ホルモンの脂の甘みや豚バラの旨みが引き立つ味わいとした。麺には全粒粉を使用した中太手揉み麺を採用し、具材やスープとの一体感を追求した。
牛ホルモン肉そば 魚介とんこつ醤油
同商品は、新生活に向けたエネルギー補給をテーマに、看板の豚バラ肉と脂の甘みが特徴の牛ホルモンを組み合わせた。ラーメンでありながら肉の旨みと食べ応えを楽しめる一杯となっている。
スープは、丸鶏・豚ガラ・野菜をブレンドした独自のトリプルスープをベースに、濃厚な魚介とんこつを加えた。魚介の風味と豚骨のコクが重なり、牛ホルモンの脂の甘みや豚バラの旨みが引き立つ味わいとした。麺には全粒粉を使用した中太手揉み麺を採用し、具材やスープとの一体感を追求した。