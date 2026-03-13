餅のふるまいや米盛り放題も！道の駅「若狭おばま」が15周年記念イベント開催
福井県小浜市の道の駅「若狭おばま」は3月14日・15日の2日間、開業15周年記念イベントを開催する。
道の駅若狭おばま 店内
イベントでは、若狭ふぐなどが当たるガラポン抽選会をはじめ、生わかめの詰め放題や5合枡へのお米盛り放題、餅つきと餅ふるまいなど、地域食材を活かした企画を多数用意する。
ガラポン抽選会
イベント
また、日本一の生産量を誇る若狭塗り箸を使い、豆を移動させる数を競う「箸-1グランプリ」や、軽トラ市も実施予定。
3月14日の9時からは、300枚限定の「15周年記念特別道の駅切符」を販売する。SNS投稿などの条件達成で貰える非売品の特別デザイン切符も配布する。
