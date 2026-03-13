伊豆・韮山の反射炉ビヤが初の缶ビール発売、世界大会金賞の「早雲」など5銘柄
蔵屋鳴沢 反射炉ビヤ(静岡県伊豆の国市)は3月9日、創業以来初となる缶ビールの販売を、直営店、静岡県を中心とする全国の取扱店舗、オンラインショップなどで開始した。
定番5種
発売するのは定番5銘柄。「早雲」は、伊豆で活躍した偉人"北条早雲"の名を冠した銘柄で、世界的なビール品評会World Beer Awardsで金賞を受賞した。柑橘系の香りが爽やかなアメリカンペールエール。
早雲
「New World Kolsch」は、伝統的なドイツの製法に華やかなホップの香りを加えたアメリカンペールエール。イギリスの世界大会World Beer Awards2023にて金賞を受賞した。
New World Kolsch
そのほか、「太郎左衛門」「頼朝」「お酒マンIPA」も販売する。容量はすべて350ml。
定番5種
発売するのは定番5銘柄。「早雲」は、伊豆で活躍した偉人"北条早雲"の名を冠した銘柄で、世界的なビール品評会World Beer Awardsで金賞を受賞した。柑橘系の香りが爽やかなアメリカンペールエール。
早雲
「New World Kolsch」は、伝統的なドイツの製法に華やかなホップの香りを加えたアメリカンペールエール。イギリスの世界大会World Beer Awards2023にて金賞を受賞した。
New World Kolsch
そのほか、「太郎左衛門」「頼朝」「お酒マンIPA」も販売する。容量はすべて350ml。