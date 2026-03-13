30の金属探知機、爆破予告は断固許さず　BTS光化門ライブを前に警察が異例の厳戒態勢

全世界が待ち望んだ「完全体」での帰還。

その輝かしいステージに影を落とすことは決して許されない。

【写真】BTS内部に広がる“不満”、復帰を前に異変か

BTSのソウル・光化門（クァンファムン）公演を控え、警察が動員可能な全人員を投入する大規模な保安対策を発表した。

3月13日、ソウル警察庁は公演に関連し、警察特攻隊を含む警備力を総動員して会場全域の事前安全点検を実施すると表明。人々の期待が渦巻く光化門の地を、鉄壁の守りで包み込む構えだ。

特に、近年SNS等で蔓延する不特定多数への“公衆脅迫”に対し、警察は先制的な対応体系を構築。万が一、爆破予告などの卑劣な通報が寄せられた場合でも、即座に専門チームが分析にあたり、ステージを止めることなく安全に遂行させるという。

（写真＝Netflix）

また、虚偽の通報で公共の秩序を乱す行為には、一切の容赦をしない方針だ。「卑劣な脅迫によって警察力を浪費させ、歴史的な行事に泥を塗る者に対しては、拘束捜査を原則として最後まで追い詰める」とし、刑事罰のみならず民事上の損害賠償責任も徹底して追及する。

会場周辺の路上には、暴走車両の突入に備え、警察バスや大型バリケードが立ち並ぶほか、30カ所のゲートには門型の金属探知機が配される。そのため警察は、手荷物検査の強化による混雑を考慮し、可能な限り身軽な装いで来場してほしいと呼びかけている。

BTSは来る20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日20時からは「BTSカムバックライブ：ARIRANG」を開催する。イベントはNetflixを通じて世界中にも配信される。

（記事提供＝OSEN）