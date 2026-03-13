【7位〜12位】3月14日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】蟹座
総合運：★★★☆☆
望んでいる方向へと物事が動きやすい運気です。そのためにも、積極的に情報を集めてみてください。「ここには、なにも情報などない」と思い込まないことがポイント。意外なところに、見逃せない話があるかもしれません。
今日は、恋の相手の態度が大きく見えるかも。ただ、それを気にせず、やさしく見守る気持ちでいてください。すると、あなたにとってもうれしいことがあったり、褒めてもらえたりしそうです。また、出会いは女性の友だちの助言が役立つ運気。
金運
｢いつかは叶えたい｣と思っていたことに向けて、気軽に出せる範囲でお金を使ってみるといい日です。実現への近道を発見できる可能性大。また、援助のお願いをするのなら、まずは女性に相談をしてみるのがオススメです。
ラッキーアイテム：エプロン
ラッキーカラー：ピンクゴールド
【8位】天秤座
総合運：★★☆☆☆
「どうするべきか？」「なにがベストか？」と考え始めたら、一時停止。3回深呼吸をしたあと、最初に思いついたことに従いましょう。直感的に動いていくと、さらにいいアイディアが湧いてくる日です。
恋愛運
心の弱い部分を見せると、恋の相手との関係が大きく前進する可能性大！コンプレックスや、ほかの人に話していない悩みを打ち明けてみるといいでしょう。ひと言ずつ言葉を区切って、ゆっくりと話すのが運気を生かすポイントです。
金運
インスピレーションが冴える金運の日です。｢こうなるはずだ｣と感じたことは、いいこともそうでないことも、信じてみましょう。そして、その上で｢なにをするのがベストか｣と考えてみると、お金をグンと強く引き寄せられるはず！
ラッキーアイテム：ウェットティッシュ
ラッキーカラー：オフホワイト
【9位】魚座
総合運：★★☆☆☆
普段以上に、人の気持ちを深く理解できる日です。「分かるよ」と寄り添って「こう思うよね」と人の気持ちを代弁してみて。ただし、誰かの悪口が始まりそうになったら、話題を切り替えてしまうことがポイントです。
恋愛運
どんな考え方をしているのか、これまでどんな経験をしてきているのか、相手についてたくさん知りたいという気持ちをそのまま伝えてください。決して否定せずに話を聞いていると、心のつながりがしっかりと強くなる日です。
金運
支払いの方法や予算など、自分のなかでのお金のルールを、今日は｢どうでもいい｣と感じてしまうかも。ただ、そのルールを守ることが、金運を守ることにもつながる日です。冷たい水を飲んだり、散歩をしたりして、気分転換すると〇。
ラッキーアイテム：ランタン
ラッキーカラー：パープル
【10位】水瓶座
総合運：★★☆☆☆
いつもは少しも気にならないことに「疲れる」「ちゃんとしなければ」と、今日は感じてしまいそう。肩の力を抜けば、リラックスしていいのだと気づくでしょう。ときどき深呼吸をしたり「気にしない、気にしない」と声に出したりすると〇。
恋愛運
関係をどうしたいのか、なにを言いたいのか、あなた自身のなかで心が揺れやすい恋愛運です。特に、発言には注意して。「こうする」と極端なことを言って、すぐに後悔するかもしれません。今日は、大切な話は避けるといいでしょう。
金運
｢絶対に儲かるから｣などと、副業の話を持ち掛けてくる人が現れるかもしれません。ただ、聞いているだけで疲れてしまい、金運ダウンの可能性。最初から断る前提で話を聞き、少しでも隙があったらキッパリとNOを伝えてください。
ラッキーアイテム：ミネラルウォーター
ラッキーカラー：ライラック
【11位】双子座
総合運：★☆☆☆☆
小まめにリフレッシュすることで、今日は穏やかな気持ちを保っていけそうです。特に「これは現実逃避かな…」と感じることに飛び込むと吉。自分を責めず、非現実の世界を思い切り楽しんでしまうといいでしょう。
恋愛運
「困ったな」と感じる相手からアプローチされる可能性がある日。中途半端な態度は見せず、きちんとNOを伝えて。人として誠意ある対応を見せれば、トラブルにはなりません。お互いに最高の相談相手や友だちとして仲良くなれそうです。
金運
基本的には、金銭面は問題ない運気です。誰かからなにかをもらうなど、ちょっとしたうれしいことがある可能性も。ただ、収入も貯蓄もお金の使い方も、誰かと比べて学びがある運気ではありません。人とはお金の話をしないのがベスト。
ラッキーアイテム：財布
ラッキーカラー：ワインレッド
【12位】獅子座
総合運：★☆☆☆☆
まずは自分が満足できることを行うといい日。すると、起こっている出来事やまわりの人の言葉を前向きに穏やかに受け止めることができます。また、空を見上げるくらいのちょっとしたことでも、自然を感じられると〇。満足感が深まるはず。
恋愛運
どうすれば恋の幸せが膨らむのか、理屈抜きに感覚で分かる日です。誰かからのアドバイスや、一般的な恋愛のセオリーは気にしなくてOK。それよりも、あなた自身が「こうしたい」と思った方法で動いてみてください。
金運
なかなか見つけられなかった物や、新品は高価で手が出ない物、そういうアイテムをフリマで発見できそうな金運です。｢もう手に入らないだろう｣と、諦めていた物をリサーチしてみるとよさそう。見つけたら、すぐにアクションを。
ラッキーアイテム：水筒
ラッキーカラー：アイボリー