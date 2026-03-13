『パワーパフ ガールズ』×「GiRLS by PEACH JOHN」が初コラボ！ ガーリーなパジャマ＆ブラ発売
「GiRLS by PEACH JOHN」は、3月18日（水）から、カートゥン ネットワークアニメで人気を誇る『パワーパフ ガールズ』と初コラボレーションしたコレクションを、全国の店舗や公式サイトで発売する。
【写真】人気の「Peasy」シリーズも！ キュートな「ノンワイヤーブラ」＆「ショーツ」
■遊び心が詰まったアイテム全3型
今回発売されるコラボコレクションは、ブロッサム、バブルス、バターカップの3人のヒロインをイメージした、遊び心が詰まったポップなアイテム全3型。
ゆったりとしたシルエットの「プリントパジャマ」は、キュートなガールズたちを描いたセットアップのルームウェアで、トップスの袖とボトムスの裾部分にプリーツ＆リボンをプラスし、ガーリーな印象に仕上げている。
また、「Peasy」シリーズの「ノンワイヤーブラ」に『パワーパフ ガールズ』をイメージしたデザインが登場。キャラクターそれぞれの顔やモチーフがあしらわれた全3色が用意され、マッチングの「ショーツ」もそろう。
